Тренер «Сочи» Бородин: Тедеско показывал нам мифические жесты с денежными знаками

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с наставником «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ (1:0).



«После того как он апеллировал к судьям с претензиями, что не засчитали гол, и показывал нам мифические жесты с денежными знаками, намекая на то, что мы себя неправильно ведём, я ему сказал две фразы: «It’s our place (именно эту фразу Тедеско повторял, заходя в подтрибунное помещение). It’s our Colosseum». То, что он наговорил на пресс-конференции, что я ему сказал ехать домой, — это всё домыслы.



В перерыве он ко мне подошёл и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу». Я ответил: «Без вопросов, говори что угодно». Но я от своих слов не отказываюсь, это наша земля, наше поле и, соответственно, я сказал, что мы будем доказывать всё на поле, будем биться.



Говорил ли я фразу «Поезжайте домой»? Нет, резервный судья всё слышал. Я достаточно громко сказал эти две фразы на английском, поэтому он должен был слышать всё прекрасно. Не знаю, владеет ли судья английским, но ровно две фразы эти были, больше ничего. Когда уходили в подтрибунное помещение, он назвал меня расистом. Не знаю, расист я или не расист, пусть разбираются по этим двум фразам. Если хотят эту головную боль, то пусть разбирается кто-то. Там была заварушка после игры, когда он кидался на Жоаозиньо, — тоже можно предъявить претензии», — цитирует Бородина Sport24.

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