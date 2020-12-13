Магуайр: для меня большая честь носить капитанскую повязку в радужных цветах

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр после матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:0) заявил, что считает честью носить капитанскую повязку в цветах ЛГБТ-сообщества.
«Для меня большая честь носить капитанскую повязку в радужных цветах. «Манчестер Юнайтед» — гостеприимный и открытый для всех клуб. Надеюсь, сегодняшний матч сможет подать пример для наших фанатов по всему миру», — написал капитан манкунианцев в «твиттере».
Фото можно посмотреть на официальной странице Гарри Магуайра в "Твиттере"
«Манчестер Юнайтед», набрав в 11 матчах 20 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера свой следующий матч в английской Премьер-лиге проведут в четверг, 17 декабря — в гостях с «Шеффилд Юнайтед».
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