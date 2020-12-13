Гари Невилл: если бы Моуринью работал в «МЮ» или «Ман Сити», мы бы сейчас их «размазали»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о матче «красных дьяволов» с «Манчестер Сити» (0:0) в 12-м туре английской Премьер-лиги.



«Если бы Жозе Моуринью возглавлял любую из этих команд, то эксперты просто «размазали» бы её сейчас.



Это была по-настоящему слабая игра, мы не должны соглашаться на такое зрелище», – приводит слова Гари Невилла Sky Sports.



«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера свой следующий матч в английской Премьер-лиге проведут в четверг, 17 декабря — в гостях с «Шеффилд Юнайтед». «Горожане» во вторник, 15 декабря, примут «Вест Бромвич Альбион».