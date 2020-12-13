Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гари Невилл: если бы Моуринью работал в «МЮ» или «Ман Сити», мы бы сейчас их «размазали»

Гари Невилл: если бы Моуринью работал в «МЮ» или «Ман Сити», мы бы сейчас их «размазали»
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о матче «красных дьяволов» с «Манчестер Сити» (0:0) в 12-м туре английской Премьер-лиги.

«Если бы Жозе Моуринью возглавлял любую из этих команд, то эксперты просто «размазали» бы её сейчас.

Это была по-настоящему слабая игра, мы не должны соглашаться на такое зрелище», – приводит слова Гари Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера свой следующий матч в английской Премьер-лиге проведут в четверг, 17 декабря — в гостях с «Шеффилд Юнайтед». «Горожане» во вторник, 15 декабря, примут «Вест Бромвич Альбион».

Сульшер: это был наш лучший матч с «Сити» с тех пор, как я стал главным тренером «МЮ»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020