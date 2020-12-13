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Хунтелар объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Хунтелар объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хунтелар сообщил о решении завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Этот момент приближается. Думаю, это мой последний сезон. Да, я собираюсь остановиться. Я с радостью продолжу игру до конца сезона. Чем я хочу заняться после завершения карьеры хочу ли быть тренером? Думаю, я получу диплом, но сначала несколько месяцев проведу дома с семьёй. После этого подумаем ещё раз», — приводит слова Хунтелара Voetbal International.

36-летний Хунтелар является воспитанником ПСВ. В «Аякс» он перешёл в 2006 году, но покинул клуб в 2008-м. В 2017 году форвард вернулся в амстердамский клуб. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 8 матчах, став автором трёх забитых мячей.

После 12 туров чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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