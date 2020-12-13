Ходжсон — о матче с «Тоттенхэмом»: надеюсь, наши болельщики отправились домой счастливыми

«Я думаю, что сегодня мы весь матч играли очень хорошо. Даже в первом тайме, когда мы пропустили гол. Я понимал, что во втором тайме мы должны прибавить — в итоге это и произошло. Долгое время казалось, что наше давление может не окупиться. Поэтому, когда мы наконец забили, я почувствовал, что это была награда за усилия, которые приложили игроки.



В моменте с голом Висенте Гуайта сыграл немного неудачно. Конечно, он был недоволен этим. Но в конце матча он сыграл потрясающе. Мы должны быть благодарны ему за то, что он сделал пару отличных сейвов в последние несколько минут.



Было важно показать нашим болельщикам хорошую игру с нашей стороны. В итоге мы показали зрелище. Это было их первое посещение стадиона за долгое время, и мы, надеюсь, отправили их домой счастливыми. Это хороший день для всех», — цитирует рулевого «орлов» BBC.

Видео гола, принёсшего «Кристал Пэлас» ничью

Подопечные Роя Ходжсона набрали 17 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры» (25) — на первом месте.