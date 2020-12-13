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Гол Тугарева принёс «Ростову» победу в матче с «Ахматом»

Гол Тугарева принёс «Ростову» победу в матче с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

В Грозном завершился матч 18-го тура РПЛ. «Ахмат» на стадионе «Ахмат Арена» уступил с минимальным счётом «Ростову».

Единственный мяч на этой встрече был забит в концовке. На 82-й минуте гостей вперёд вывел Роман Тугарев.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Ростов».

«Ростов» набрал 32 очка и обошёл «Динамо» в турнирной таблице РПЛ. Теперь подопечные Валерия Карпина занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» не побеждает уже в четырёх последних матчах. Грозненцы (25) находятся на 10-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Ростов» будет принимать ЦСКА, а «Ахмат» сыграет на своём поле с «Рубином».

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
13 декабря 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Тугарев – 82'
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