Гол Тугарева принёс «Ростову» победу в матче с «Ахматом»
В Грозном завершился матч 18-го тура РПЛ. «Ахмат» на стадионе «Ахмат Арена» уступил с минимальным счётом «Ростову».
Единственный мяч на этой встрече был забит в концовке. На 82-й минуте гостей вперёд вывел Роман Тугарев.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Ростов».
«Ростов» набрал 32 очка и обошёл «Динамо» в турнирной таблице РПЛ. Теперь подопечные Валерия Карпина занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» не побеждает уже в четырёх последних матчах. Грозненцы (25) находятся на 10-м месте в турнирной таблице.
В следующем туре «Ростов» будет принимать ЦСКА, а «Ахмат» сыграет на своём поле с «Рубином».
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