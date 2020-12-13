Василий Уткин: Николич думал, что приехал тренировать «Локомотив», а ему дали «Казанку»

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на поражение «Локомотива» в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча закончилась победой южан со счётом 5:0.
«Николича обманули больше всех. Он думал, что приехал тренировать «Локомотив», а приехал тренировать «Казанку». Этот сериал мог бы называться «Приключение „Казанки“ в Лиге чемпионов».
Администрация «Локомотива», вот… Смотрите. Было понятно, что любой тренер после Сёмина окажется в очень невыигрышной ситуации. С решением о смене тренера тянули до конца.
Сейчас уже совершенно очевидно, что в нынешнем сезоне у «Локомотива» не будет никаких титулов. И Лиги чемпионов уже не будет. Вот так трусость, неспособность своевременно принять правильное решение разрушают вообще всё», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.
- 13 декабря 2020
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