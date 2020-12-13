«Краснодар» разгромил «Локомотив» со счётом 5:0

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» переиграл «Локомотив». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.

Счёт уже на 5-й минуте встречи открыл хавбек «Краснодара» Виктор Классон. Спустя шесть минут преимущество краснодарцев увеличил Реми Кабелла. В конце первого тайма полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не реализовал пенальти.

На 75-й минуте Маркус Берг довёл счёт до разгромного. Спустя пять минут Магомед-Шапи Сулейманов забил четвёртый гол. Затем Берг оформил дубль.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



«Краснодар» набрал 24 очков в 17 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (28) — на 7-м месте. В тройку лидеров турнира входят санкт-петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).