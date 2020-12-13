Клопп: перед голом «Фулхэма» судья упустил явный пенальти на нашем футболисте

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).



«Я не знаю, что главный арбитр сегодняшнего матча Ли Мейсон делает дома, но перед голом „Фулхэма“ был явно необычный контакт. Такого контакта достаточно, чтобы получить преимущество.



Меня поражает, что подобные моменты происходят тогда, когда у нас есть VAR, чтобы помогать судьям. Если бы у нас не было видеоповторов, я бы ни слова не сказал на этот счёт. Но у нас есть VAR, чтобы помочь в принятии верных решений. Сегодня судья пошёл к экрану, и непонятно, почему решил не давать пенальти.



Для меня это не то, что мы должны обсуждать после матча. Этот эпизод не субъективен. Тут должно было последовать чёткое наказание за нарушение правил на нашем футболисте», — приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и снова догнали лидирующий в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур». Мерсисайдцы лишь по дополнительным показателям уступают подопечным Жозе Моуринью. «Дачники» (8) — на 17-м месте.