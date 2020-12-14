«Милан» остался единственной командой без поражений после весенней самоизоляции

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч 11-го тура чемпионата Италии. «Милан» сыграл вничью с «Пармой», встреча закончилась со счётом 2:2.

Как отмечает OptaPaolo в «Твиттере», после субботнего поражения мадридского «Атлетико» в игре 13-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (0:2), итальянский «Милан» остаётся единственной командой среди пяти лучших европейских чемпионатов, которая не потерпела ни единого поражения с начала возобновления спортивных мероприятий после всеобщей самоизоляции в марте-апреле 2020 года.



«Милан» продлил свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне в Серии А до 11 матчей. Напомним, что подопечные Стефано Пиоли набрали 27 очков и остались на первом месте в турнирной таблице. «Парма» набрала 11 очков и поднялась на 14-е место.