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«Милан» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Пармой»

«Милан» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Пармой»
Футбол / Италия 0

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился матч 11-го тура Серии А. «Милан» сыграл вничью с «Пармой», встреча закончилась со счётом 2:2.

Гости вышли вперёд на 13-й минуте, счёт открыл Эрнани. В начале второго тайма Ясмин Куртич восстановил равновесие в счёте. Но в итоге «Милану» удалось спасти матч. Уже через две минуты Тео Эрнандес отыграл один мяч, а в компенсированное время француз оформил дубль.

Встречу пропускал форвард и главный бомбардир «Милана» Златан Ибрагимович. 39-летний швед продолжает восстанавливаться после травмы.

«Милан» продлил свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне в Серии А до 11 матчей. «Россонери» набрали 27 очков и остались на первом месте в турнирной таблице. «Парма» набрала 11 очков и поднялась на 14-е место.

Италия - Серия А. 11-й тур
13 декабря 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Парма
Парма
0:1 Эрнани – 13'   0:2 Куртич – 56'   1:2 Эрнандес – 58'   2:2 Эрнандес – 90+1'
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