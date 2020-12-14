«Милан» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Пармой»

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился матч 11-го тура Серии А. «Милан» сыграл вничью с «Пармой», встреча закончилась со счётом 2:2.

Гости вышли вперёд на 13-й минуте, счёт открыл Эрнани. В начале второго тайма Ясмин Куртич восстановил равновесие в счёте. Но в итоге «Милану» удалось спасти матч. Уже через две минуты Тео Эрнандес отыграл один мяч, а в компенсированное время француз оформил дубль.

Встречу пропускал форвард и главный бомбардир «Милана» Златан Ибрагимович. 39-летний швед продолжает восстанавливаться после травмы.

«Милан» продлил свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне в Серии А до 11 матчей. «Россонери» набрали 27 очков и остались на первом месте в турнирной таблице. «Парма» набрала 11 очков и поднялась на 14-е место.