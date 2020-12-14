Артета: не знаю, что нужно сделать «Арсеналу», чтобы забить гол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги матча 12-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:1).

«Мы контролировали игру, но, когда вы получаете красную карточку, всё меняется. Я не знаю, что нам нужно сделать, чтобы забить гол. Сейчас мы находимся в худшем положении. Когда у вас такой результат, вы должны выигрывать матчи, должны побеждать. Я ставлю нас в затруднительное положение, но мы можем попробовать победить в среду. Я чётко понимаю, что нам нужно улучшить, но не знаю, как забить гол», – цитирует Артету BBC Sport.

Единственный гол в матче 12-го тура АПЛ, прошедшем на стадионе «Эмирейтс» 13 декабря, в свои ворота забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Кроме того, на 58-й минуте за грубое нарушение и стычку с игроком команды соперника с поля был удалён игрок «канониров» Гранит Джака.

После 12 туров АПЛ «Арсенал» с 13 очками располагается на 15-й строчке, имея серию из трёх поражений подряд.