Сунесс: из игроков «Тоттенхэма» в состав этого «Ливерпуля» попал бы только Кейн

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс сравнил красных с «Тоттенхэм Хостпур», а также высказался о предстоящем матче команд.



«Ливерпуль» хорош абсолютно в каждой линии, а «Тоттенхэму» до этого ещё далеко. Единственный игрок «шпор», который попал бы в стартовый состав нынешнего «Ливерпуля», – это Кейн. Потому что Мане умеет всё, что умеет Сон.



Не представляю, чтобы «Тоттенхэм» справился с «Ливерпулем» так же легко, как с «Арсеналом». Хотя с учётом кадровых проблем красных вероятность такого исхода становится выше», — написал Сунесс в своей колонке в The Times.

Видео гола Кейна в ворота «Кристал Пэлас»:

Матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» состоится 16 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало – в 23:00 мск. «Шпоры», набрав 25 очков в 12 турах, занимают первое место в турнирной таблице первенства, опережая мерсисайдцев по дополнительным показателям.