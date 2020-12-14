Все топ-клубы АПЛ потеряли очки! Такого не было почти пять лет

Понятие «Большой шестёрки» за последние пару лет слегка размылось, поскольку в разные периоды другие команды были сильнее по игре («Лестер», «Эвертон», «Саутгемптон» и остальные). Однако по ресурсам есть ярко выделяющиеся пять команд (два «Манчестера», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал») и «Тоттенхэм» где-то неподалеку. Эту компанию в начале десятых прозвали Big Six (большая шестёрка клубов с хорошими финансовыми условиями). По исследованиям авторов легендарной «Футболономики» Стефана Шимански и Саймона Купера, ресурсы определяют позицию в лиге на 89% — довольно эффективный предиктор. Конечно, эти команды должны выигрывать свои матчи не всегда, но в 12-м туре АПЛ случилось удивительное: все топы, наоборот, очки потеряли. Рассказываем, как это было.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0

Тон этому «достижению» задало дерби Манчестера. Матч проблемных на данный момент команд интересным для нейтрального болельщика не получился: игроки отлично выполняли стартовый план двух тренеров. «Сити» владел мячом и атаковал, «Юнайтед» вообще не обострял, пытаясь воспользоваться возможностями со стандартов. Матч протекал вяло и голевыми моментами не порадовал, зато оба «Манчестера» не проиграли, пускай и потеряв при этом по два очка.

«Эвертон» — Челси» — 1:0

В субботу Лэмпард привёз «Челси» на «Гудисон Парк» к подсдувшемуся «Эвертону». Пускай «ириски» уже не в той форме, что в начале сезона, но даже такой «Эвертон» выглядел грознее, чем остальные соперники команд Big Six в этом туре. В середине первого тайма Калверт-Льюин заработал пенальти для своей команды (в Менди вселился бес, и он в прыжке Супермена срубил английского форварда) — Сигурдссон реализовал. В оставшееся время «Челси» прессинговал и пытался давить, но по-настоящему опасный момент получил только Зума (Пикфорд спас). Гости дважды попали в каркас ворот дальними ударами (пушка Джеймса и черпачок Пулишича), но забить не сумели, опустившись на пятую строчку.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» — 1:1

В матче лондонских команд главным героем стал Висенте Гуайта. Испанец прекрасно стоял в воротах весь матч: почти каждый удар «Тоттенхэма» в створ был достаточно опасным, а спасение — достаточно эффектным. Эффектным оказался и гол Кейна: самый простой из всех ударов в цель от игроков гостей Гуайта потащить не сумел, неправильно прикинув траекторию полета мяча. Тем не менее после ошибки испанский кипер не поплыл и продолжил спасать команду — счёт легко мог стать 2:0 несколько раз, но забить у «Тоттенхэма» не получалось. Сами игроки «Кристал Пэлас» привычно надеялись на стандарты и получили вознаграждение: на 81-й минуте Льорис неловко отбил мяч перед собой, и первым на добивание успел Шлупп. «Тоттенхэм» был ближе остальных к победе из всех клубов топ-6, но выцепить три очка не получилось.

«Фулхэм» — «Ливерпуль» — 1:1

Чемпионам страны выпало играть с записным аутсайдером (в последних 18 играх с новичками лиги «Ливерпуль» неизменно побеждал), но игра не задалась с самого начала: «Фулхэм» внезапно забрал инициативу в свои руки и больше атаковал. Игроки Клоппа к такому готовы не были: до 25-й минуты лучшим у гостей был Алиссон, а «Ливерпуль» почти привёз себе пенальти (VAR отменил), а затем и пропустил (отличился Бобби Рид). Первый тайм остался полностью за «Фулхэмом», но во втором тайме в красных футболках вышла другая команда: 1,42 — 0,39 по ожидаемым голам в первом тайме, 0,31 — 1,41 — во втором. Логичную по такой суммарной опасности моментов ничью принес пенальти, который коряво исполнил Салах. 1:1, «Ливерпуль» оступается и остаётся позади «Тоттенхэма».

«Арсенал» — «Бернли» — 0:1

Спасти ситуацию и выиграть мог «Арсенал» — соперник был более чем подходящим. Плетущийся в зоне вылета «Бернли» в пяти гостевых матчах до этого набрал всего два очка. Начался матч согласно статусу команд: «Арсенал» владел мячом (в два раза больше) и инициативой (несоразмерно больше), но из восьми ударов в первом тайме в створ попал только раз (Поуп спас после удара Ляказетта). После перерыва навал продолжился, но случилось удаление Гранита Джаки — швейцарцу не понравилось, что его отпихнули, и схватил Вествуда за шею. Арбитр встречи Грэм Скотт посмотрел VAR и поменял изначально выданную жёлтую (за фол) на красную (за агрессию). В неравных составах «Бёрнли» стало в разы комфортнее, гости наконец начали зарабатывать угловые. С одного из них и пришёл гол: Обамеянгу надоели разговоры про собственную нерезультативность, поэтому капитан «Арсенала» размялся на своих, аккуратно подправив навес в собственные ворота. Сравнять не удалось, «Арсенал» стал 15-м и идёт в пяти очках от зоны вылета.

Последний раз все члены «Большой шестёрки» теряли очки в сезоне-2015/2016 (тот, который имени «Лестера») — в январе 2016-го «Ливерпуль» скатал весёлые 3:3 с «Арсеналом», «МЮ» с тем же счётом сыграл с «Ньюкаслом», «Челси» дома не смог одолеть «Вест Бромвич» (2:2), а «Сити» — «Эвертон (0:0). Боровшийся за титул «Тоттенхэм» проиграл домашний матч за шесть очков «Лестеру» 0:1. Тогда все гранды набрали пять очков в сумме, а последний тур принес топам лишь четыре («Арсенал» и «Челси» оступились полноценно). С тех пор прошло 59 месяцев. Хаос, обуявший 2020 год, подсказывает, что следующего такого эпизода ждать придётся меньше.