«Все знают, что он на 4–5 лет старше». Юран намекнул, что Урунов — переписанный

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран намекнул, что возраст 19-летнего полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова переписан.

«Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на 4–5 лет старше. Это тоже не секрет, в принципе. Это то, что я слышал, и что было очевидно», — сказал Юран в эфире «Матч Премьер».

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в девяти матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.

«Спартак», набрав в 18 турах 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Зенита» на 3 очка. Замыкающий тройку лидеров ЦСКА уступает красно-белым 1 очко.