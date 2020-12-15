Роналду отреагировал на появление сборной игроков всех времён

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал включение в символическую сборную мира по версии издания France Football. Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времён. Издание определяло победителя с помощью голосования.
«Для меня большая честь быть частью этой команды. потрясающая команда мечты… Все они заслуживают моего уважения и восхищения, и я, очевидно, горжусь тем, что нахожусь среди таких выдающихся игроков. Спасибо», — написал Роналду в своём «инстаграме».
Символическая сборная мира выглядит следующим образом:
Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).
- 15 декабря 2020
-
03:23
-
03:01
-
02:38
-
02:13
-
01:53
-
01:40
-
01:23
-
00:40
-
00:32
- 14 декабря 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:20
-
22:44
-
22:40
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
21:42
-
21:42
-
21:26
-
21:11
-
21:02
-
20:55
-
20:49
-
20:44
-
20:32
-
20:23
-
20:21
-
20:20
-
20:10
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:35