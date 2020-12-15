Роналду отреагировал на появление сборной игроков всех времён

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал включение в символическую сборную мира по версии издания France Football. Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времён. Издание определяло победителя с помощью голосования.

«Для меня большая честь быть частью этой команды. потрясающая команда мечты… Все они заслуживают моего уважения и восхищения, и я, очевидно, горжусь тем, что нахожусь среди таких выдающихся игроков. Спасибо», — написал Роналду в своём «инстаграме».

Символическая сборная мира выглядит следующим образом:

Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).