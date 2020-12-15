Месси — о сборной игроков всех времён: в этом списке есть настоящие явления!

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал включение в символическую сборную мира. Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим правым нападающим.

«Для меня большая честь быть включенным в команду Dream Team. Я хочу поблагодарить вас за то, что выбрали меня, а также поздравить всех игроков, которые были отобраны и всех номинантов. В этом списке есть настоящие явления!» — написал Месси на своей странице в «Инстаграме».

Символическая сборная мира выглядит следующим образом:

Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).