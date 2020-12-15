Эрлинг Холанд: Мино Райола – лучший агент в мире

20-летний норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мнением о работе своего именитого агента – Мино Райолы, а также отреагировал на получение награды лучшему молодому игроку года.



«Райола — лучший агент в мире. Он так много мне помогает, поэтому я хочу продолжать работать только с ним. Моё будущее? Я счастлив в дортмундской «Боруссии». Я провёл отличный год с Фавром и хотел бы поблагодарить его за всё.



Награда лучшему молодому игроку? Об этом я мог лишь мечтать, как и о Лиге чемпионов. Я доволен собой», — цитирует Холанда Goal.



Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 8 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов.

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