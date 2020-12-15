Комитет по этике в пятницу рассмотрит слова Рыжикова и Аракеляна, поведение Тедеско — нет

18 декабря комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрит слова руководителя отдела по развитию ФК «Балтика» Юрия Аракеляна и вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«По Тедеско ничего не приходило, там решает КДК. А вот слова Аракеляна и Рыжикова мы рассмотрим», — сказал собеседник.

Напомним, Аракелян обрушился с критикой на арбитра Юнуса Кошко, который работал на матче 25-го тура ФНЛ с «Торпедо» (0:0): «Ты — подлец, если бы ты был мужчиной. Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрытый этой властью, один на один! Готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы ещё увидимся в других обстоятельствах, скотина!»

Рыжиков после матча «Спартак» — «Тамбов» (5:1) назвал главного судью встречи Станислава Васильева убийцей с детским лицом.