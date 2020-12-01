Директор по развитию «Балтики» предложил судье «выйти один на один»

Руководитель отдела по развитию ФК «Балтика» Юрий Аракелян обрушился с критикой на арбитра Юнуса Кошко, который работал на матче 25-го тура ФНЛ. «Балтика» сыграла на своём поле вничью с московским «Торпедо», встреча закончилась со счётом 0:0. Аракелян обвинил судью, выложив гневный пост в сториз в «Инстаграме». Запись функционер сопроводил фотографией судейской бригады.

«Ты — подлец, если бы ты был мужчиной. Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрытый этой властью, один на один! Ты — подлец, и если тебе передадут этот скриншот, знай, я тебя презираю. Четыре матча подряд, и готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы ещё увидимся в других обстоятельствах, скотина!» — написал Аракелян.

Вероятно, недовольство Аракеляна вызвало удаление на 73-й минуте Хуана Валенсии. При этом Кошко уровнял составы на 87-й минуте, удалив Рязанцева. Также хозяева рассчитывали на пенальти в первом тайме, но арбитр фола в штрафной «Торпедо» не усмотрел.

Отчёт о матче на сайте «Балтики» авторы озаглавили следующим образом: «Должны были победить, но кто-то этого не захотел».