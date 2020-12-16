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«Сочи» в большинстве обыграл «Динамо» в домашнем матче чемпионата России

«Сочи» в большинстве обыграл «Динамо» в домашнем матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В начале второго тайма, на 52-й минуте встречи, счёт открыл нападающий «Сочи» Антон Заболотный. Результативную передачу отдал хавбек Жоаозиньо. На 64-й минуте защитник «Динамо» Роман Евгеньев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 71-й минуте полузащитник Артур Юсупов укрепил преимущество сочинской команды в счёте, забив после передачи хавбека Кристиана Нобоа.

«Сочи» набрал 33 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Московское «Динамо» (30) — на шестом месте. Лидером соревнований является набравший в 18 матчах 38 очков «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
16 декабря 2020, среда. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Заболотный – 52'   2:0 Юсупов – 71'
Удаления: нет / Евгеньев – 64'
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