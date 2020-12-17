Павлюченко – о Кокорине: кажется, Саша со «Спартаком» закончил

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о 29-летнем форварде красно-белых Александре Кокорине.
«У «Спартака» есть Кокорин, но он не играет? Мне кажется, что Саша со «Спартаком» закончил. Берут футболиста, а он вообще не играет. Это странно. Я с ним не разговаривал и не спрашивал, мне просто так кажется», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, что Александр Кокорин стал игроком московского «Спартака» в августе этого года, перейдя в качестве свободного агента. Российский нападающий заключил с красно-белыми контракт на три года. В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
В начале месяца стало известно, что Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в матче 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0). Из-за травмы форвард пропустил встречу 17-го тура с «Тамбовом» (5:1), а также не смог принять участие во встречах с «Сочи» (0:1) и санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).
- 17 декабря 2020
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