Аршавин объяснил, почему Кокорину не удаётся ярко заиграть в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями об игре нападающего Александра Кокорина за московский «Спартак».



«На данный момент Саша не приносит той пользы, для которой его брали. Лично для меня это тоже сожаление. Я люблю его как футболиста. На месте Газизова тоже взял бы его, но пока Саша не является главной скрипкой у москвичей. Почему? Во-первых, травмы, потому что две-три травмы за полгода — это много. Плюс хорошо выглядят Понсе и Ларссон. А когда Саша здоров, его чаще используют под нападающими, а это не его позиция. И, конечно, когда ты только выходишь играть и опять получаешь травму, это не добавляет физических кондиций. Схему менять под него не имеет смысла сейчас, потому что другие игроки являются первыми скрипками.



Кокорин в Италии? Может быть, для него это лучший вариант. Уехать из нашей страны, поиграть в другой атмосфере. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания, в том числе нефутбольного», — приводятся слова Аршавина на сайте телеканала «Матч».

Кокорин снова не сыграет с «Зенитом». Похоже, между клубами есть странная договорённость Если это правда, то наша лига продолжает пробивать дно и без еврокубков.