«Астон Вилла» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Бёрнли» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Эль-Мухамади, Эль-Гази, Хос, Макгинн, Накамба, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.
Запасные: Стир, Энгельс, Тейлор, Гильберт, Хурихейн, Дэвис, Рэмси.
«Бёрнли»: Поуп, Тарковски, Лоутон, Тейлор, Ми, Браунхилл, Брэйди, Вествуд, Вуд, Макнил, Родригес.
Запасные: Пикок-Фаррел, Бардсли, Лонг, Питерс, Берсон, Барнс, Выдра.
«Астон Вила» в 10 матчах набрала 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (9) — на 18-м месте, сыграв 11 матчей.
Проморолик матча «Астон Вила» — «Бёрнли»
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