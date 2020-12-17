«Астон Вилла» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Бёрнли» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Эль-Мухамади, Эль-Гази, Хос, Макгинн, Накамба, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.



Запасные: Стир, Энгельс, Тейлор, Гильберт, Хурихейн, Дэвис, Рэмси.



«Бёрнли»: Поуп, Тарковски, Лоутон, Тейлор, Ми, Браунхилл, Брэйди, Вествуд, Вуд, Макнил, Родригес.



Запасные: Пикок-Фаррел, Бардсли, Лонг, Питерс, Берсон, Барнс, Выдра.



«Астон Вила» в 10 матчах набрала 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (9) — на 18-м месте, сыграв 11 матчей.

Проморолик матча «Астон Вила» — «Бёрнли»