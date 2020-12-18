Бубнов: не сказал бы, что решение об уходе Гончаренко из ЦСКА назрело

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги встречи 19-го тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА (1:3).



«Армейцы» довольно неожиданно имели преимущество на протяжении всего матча, действовали на хороших скоростях и не снижали оборотов вплоть до финального свистка. Хорошо выглядела средняя линия, высокие оценки заслужили Влашич и Дзагоев, а в обороне практически не было грубых ошибок. Конечно, было удивительно наблюдать за растерянностью игроков «Ростова», от которых хотелось увидеть большего, тем более дома.



Нет сомнений, что ключевым эпизодом встречи был быстрый гол ЦСКА, ставший следствием как раз высокого и агрессивного прессинга. Забитый мяч придал «армейцам» уверенности, а ростовчан буквально прибил, и отойти от шока они так и не смогли. Кроме того, хозяева из-за травмы потеряли Норманна, которого стоит признать ключевым игроком команды. Можно сказать, что сценарий матча получился для «Ростова» максимально неудачным.



Что касается возможного ухода Ганчаренко, то не сказал бы, что это решение назрело. Да, второй год подряд ЦСКА проваливается в еврокубках, но на то были объективные причины. В чемпионате же «армейцы» выдают свой максимум на сегодняшний день, а временами так и вовсе выглядят здорово. Потенциал у команды есть, и Гончаренко по силам его развить и сделать ЦСКА успешным, в том числе и в еврокубках.



Но поскольку решение исходит в большей степени от него самого, видимо, внутри коллектива не всё так гладко. Или же сам Ганчаренко не видит, что мог бы дать ЦСКА, а потому считает свою миссию оконченной. В любом случае мне кажется, он последнего слова в команде не сказал», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Бубнов: удивила замена Тедеско, который выпустил Кутепова. Что тренер хотел этим сказать?