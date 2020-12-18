«Если бы был тренером, то так точно поступать не стал». Габулов – об интервью с Черчесовым

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов поделился мнением об интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Эфир стал скандальным из-за резких ответов специалиста.
«Критика? Конечно, принять поражение 0:5 от сербов любому человеку невозможно — мы все испытывали негативные эмоции. Но нужно трезво понимать причины, сделать выводы и не допустить повторения этой ситуации. Во-первых, сборная получила выжатых как лимон футболистов после плотного графика, которые к тому же находились не в лучшем эмоциональном состоянии после поражений в матчах клубов. Во-вторых, на последний сбор приехала новая команда, футболисты которой друг с другом не сыграны. Создать коллектив единомышленников за такой короткий срок невозможно: нужны недели, месяцы, а иногда и годы. В-третьих, в сборной было много молодых ребят — хотя уровень их самоотдачи был высоким. Ребята бились, себя не щадили. Это можно отметить как позитивный момент. Забей наша команда сербам в начале матча, неизвестно, как сложилась бы игра в итоге.
Что касается речи Черчесова, как футболист, я бы такую оценку моей игры в СМИ воспринял негативно. Предпочёл бы выслушать критику от главного тренера в личном разговоре. Если бы был тренером, то так точно поступать не стал и высказал всё игрокам с глазу на глаз. Так или иначе, накал того эфира получился достаточно высоким со всех сторон. Нам нужно выделить главное из интервью и понять суть слов главного тренера, отбросив эмоции», — сказал Габулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 18 декабря 2020
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