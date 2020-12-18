«Прошлый сезон не стоило доигрывать». У Габулова есть идеи, как реформировать наш футбол

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов сейчас возглавляет совет директоров клуба «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ПФЛ. Близко познакомившись с третьим национальным дивизионом, Габулов выделил для себя главные беды нашего футбола.

Еврокубки

— Из шести клубов в еврокубках не провалился только «Краснодар». Почему только он смог выйти в евровесну?

— Это совокупность факторов и стечение обстоятельств. После жеребьёвки у меня было внутреннее предчувствие, что «Краснодар» выступит успешнее остальных в Лиге чемпионов. Клуб Галицкого — новичок турнира, поэтому хотелось, чтобы у них получилось. Но можно однозначно сказать, что еврокубковый сезон наши клубы провалили на сто процентов. И это уже закономерность, к сожалению.

— Почему?

— Уровень конкуренции и вообще футбола в глобальном масштабе в нашем чемпионате падает, а скандалов и непонятных ситуаций становится всё больше. Мы точно не идём в направлении развития и созидания. В лучшем случае это стагнация, а в худшем – деградация. Причём такая тенденция наблюдается уже достаточно давно, на протяжении нескольких лет.

В этом нестандартном и сложном сезоне могли сыграть лучше, достичь большего результата. Для этого нужно было принять другие решения, проанализировав ситуацию, но, как всегда, понадеялись на авось. В итоге имеем то, что имеем. Причём касается это не только клубов в еврокубках, но и сборной России. А у неё даже в контрольных матчах неважных результатов быть не может.

— О каких других решениях вы говорите?

— Мы все виним коронавирус и сложность календаря. Но могли минимизировать потери в таких условиях, если бы решили не доигрывать весеннюю часть прошлого сезона. Могли бы спокойно перенять лучшие практики из медицинских регламентов других чемпионатов, дали бы командам спокойно подготовиться к новому сезону. Футболистов же нужно было вывести из условий самоизоляции, чтобы они набрали мобильность и физические кондиции. На это нужно время, а у нас его не было. В результате мы получили низкие скорости во внутреннем чемпионате, невозможность конкурировать в еврокубках и отсутствие борьбы на уровне сборной.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футболисты провели две недели тренировок, после которых сезон возобновился. При этом все понимали, что осенью календарь будет слишком перенасыщен. Команды не заложили фундамент перед этим сезоном, из-за чего многие лидеры сборной и клубов, участвующих в еврокубках, получили травмы. Да, в РПЛ падает уровень мастерства, но за счёт хорошей подготовки и грамотной работы тренеров можно это компенсировать — так было в сборной в прошлые годы.

— Вы сказали, что в РПЛ могли не доигрывать прошлый сезон. При этом все топ-лиги, кроме французской, его всё-таки довели до конца. Чем РПЛ хуже?

— АПЛ и Серия А имели перерыв между чемпионатами в 46 дней, сезон в Ла Лиге стартовал спустя 53 дня, в Бундеслиге — спустя 81 день. А у футболистов РПЛ пауза была всего две недели. Все остальные имели время и для отдыха, и для подготовки. Французы, бельгийцы и голландцы поступили ещё умнее, решив не заканчивать прошлый сезон. Почему «Зенит» в двух матчах проиграл 1:5 «Брюгге» в Лиге чемпионов? У них что, сильнее футболисты, лучше тренер, больше бюджет? Нет, просто в Бельгии стратегически правильнее подошли к планированию сезона.

Да, у РПЛ «горели» спонсорские контракты и телеправа, могли быть проблемы с медицинским регламентом. Но мы не подумали о спортивном результате и здоровье футболистов. У сборной в последних матчах отсутствовало 70% основных игроков. Здесь национальная команда — заложник ситуации, ведь её тренерский штаб получает футболистов, которых готовят в клубах.

— После этого адского графика футболисты успеют восстановиться зимой?

— Времени предостаточно и для отдыха, и для проведения качественных сборов. Полтора месяца тренировок хватит, чтобы заложить фундамент. Нужно проанализировать негативный опыт осени, чтобы не допустить тех же проблем. Весной график будет таким же перенасыщенным: решающие игры РПЛ и Кубка России, плей-офф Лиги Европы у «Краснодара» и по три матча национальной команды в каждый перерыв на сборные.

Сборная

— На сборную обрушилось много критики. В чём причины последних результатов? Остаются ли у нас шансы достойно выступить на Евро?

— Уверен, что шансы есть. Главное, чтобы основные футболисты были здоровы. Плановая подготовка будет проведена, проблем не возникнет. Уверен, главный тренер справится с давлением — не в первый раз он с ним сталкивается. Это даже хорошо — тонус внутри команды будет высоким.

Критика? Конечно, принять поражение 0:5 от сербов любому человеку невозможно — мы все испытывали негативные эмоции. Но нужно трезво понимать причины, сделать выводы и не допустить повторения этой ситуации. Во-первых, сборная получила выжатых как лимон футболистов после плотного графика, которые к тому же находились не в лучшем эмоциональном состоянии после поражений в матчах клубов. Во-вторых, на последний сбор приехала новая команда, футболисты которой друг с другом не сыграны. Создать коллектив единомышленников за такой короткий срок невозможно: нужны недели, месяцы, а иногда и годы. В-третьих, в сборной было много молодых ребят — хотя уровень их самоотдачи был высоким. Ребята бились, себя не щадили. Это можно отметить как позитивный момент. Забей наша команда сербам в начале матча, неизвестно, как сложилась бы игра в итоге.

— Вы были в сборной в 2018-м, когда перед ЧМ на неё обрушилось ещё больше критики. Как команда справлялась с ней тогда?

— Тогда команде передавалась железная уверенность тренерского штаба в своих идеях. И это в итоге сработало. Например, я чуть больше разделял эту уверенность, потому что знал принципы работы Черчесова ещё по «Динамо», понимал, о чём он говорит, и уже видел результаты раньше. Я в принципе в российский футбол верю. Кому-то из игроков было тяжелее, но к началу турнира ментально все пришли к общему знаменателю. Тогда мы вкатились в турнир так, как и планировал главный тренер.

— Черчесов последнее время не выходит из информационного пространства после своего нашумевшего интервью и слов про Чалова, Миранчуков. Как вам его выступление?

— Как футболист я бы такую оценку моей игры в СМИ воспринял негативно. Предпочёл бы выслушать критику от главного тренера в личном разговоре. Если бы был тренером, то точно поступать так не стал бы и высказал всё игрокам с глазу на глаз. Так или иначе, накал того эфира получился достаточно высоким со всех сторон. Нам нужно выделить главное из интервью и понять суть слов главного тренера, отбросив эмоции.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как вам наша группа в отборе на чемпионат мира?

— Хорошая, рабочая группа. Уверен, борьба будет идти до последнего тура. Да, по именам немного выделяется Хорватия, но с ними тоже можно играть, побеждать. У хорватов идёт смена поколений, они немного изменились за два года. Лидеры стали чуть старше, но свои качества сохранили. Да и на чемпионате мира мы с Хорватией боролись на равных, а проиграли из-за несчастного случая.

График у сборной тоже удачный, начинаем с Мальтой. Важно качественно провести зимние сборы, чтобы плавно, без травм вкатиться в график весной. Конечно, будет сложно играть на Кипре в сентябре и в Хорватии в ноябре. Нужно решать задачу по выходу из группы до последнего тура.

— Вы, как эксперт «Чемпионата» по вратарям, кого видите в основе сборной на Евро? На Гильерме Черчесов уже не будет рассчитывать?

— Кто будет играть, должен решать тренерский штаб. Я только могу высказать своё видение. Гильерме? И прошлый сезон, и этот он проводит не на том уровне, который необходим сборной и «Локомотиву». Да, в Лиге чемпионов были неплохие матчи, но в целом он не показывает нужных качеств.

При условии, что все будут здоровы, за три места на Евро будут конкурировать Антон Шунин, Сослан Джанаев, Матвей Сафонов и, возможно, Андрей Лунёв. На данный момент Шунин – номер один в сборной, он уверенно провёл матчи Лиги наций в сентябре и октябре, но всё покажет весенняя часть сезона. Пока, считаю, фаворита в этой борьбе нет.

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— Когда говорят о Сафонове, сразу вспоминают и Максименко. В чём Матвей сильнее?

— У Сафонова и Максименко немного разная техника, но главное отличие — стили команд, за которые они играют. По результату и уровню мастерства Матвей, наверное, предпочтительнее — он уже немного заматерел. Максименко нужно прибавить в стабильности, уверенности, в лидерских качествах. Это всё зависит в первую очередь от психологии. Подчеркну, что осенью «Спартак» показывал более стабильную игру, чем «Краснодар». И даже несмотря на это, Сафонов выглядит сильнее и в РПЛ, и в еврокубках. Но, конечно, весной всё может поменяться.

Есть ли кризис в сборной России? Изменится ли лимит на легионеров? Отвечает президент РФС Александр Дюков ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся российского футбола.

Реформы

— Многие считают, что наша главная беда — лимит. Согласны?

— Я тоже противник лимита, но при его изменении всё необходимо досконально продумать и прописать, чтобы РПЛ не состояла только из легионеров. Иностранцы должны делать наших игроков сильнее — не отбывать здесь номер, а отдавать все силы во благо российского футбола. Тем не менее без лимита конкуренция была бы справедливее: футболисты бы попадали в состав естественно, а не искусственно.

Но нельзя рассматривать лимит на легионеров в отрыве от изменений, которые необходимы нашему футболу прямо сейчас. Системные реформы назрели в целом — не только в РПЛ, а в первую очередь в ФНЛ и ПФЛ. Сегодня в России — около 100 профессиональных клубов. В Германии – около 150 плюс 80 полупрофессиональных при населении в 1,7 раз меньше, чем в нашей стране. Кстати, ещё в начале 2000-х мы были на уровне 150 клубов. Сейчас в России большое внимание уделяется детско-юношеским академиям, но в итоге мы получаем выпускников, которым физически не хватает места для трудоустройства. Наоборот, нужно больше профессиональных клубов как минимум в ПФЛ и ФНЛ. Но необходимо создать в лигах такие условия, чтобы эти клубы начали зарабатывать.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом от количества клубов напрямую зависит количество футболистов в стране. Чем больше профессиональных игроков, тем выше конкуренция между ними во всех лигах, а следовательно — больше выбор у главного тренера сборной России.

— Нужно ли расширять РПЛ?

— Я за расширение РПЛ, но только за счёт качественных клубов с высоким уровнем инфраструктуры. Считаю, что государственных денег в футболе быть не должно — нужно привлекать частные средства. Когда клубы слезут с бюджетной иглы, а к управлению придёт бизнес, уровень конкуренции возрастёт, зарплаты и цены на трансферы станут рыночными. Если начнём сейчас, то лет через десять этого добьёмся.

В последние дни медиа пишут о разделении ФНЛ на две зоны: западную и восточную. Теоретически это возможно, но важно, чтобы конкуренция между зонами была качественной: например, плей-офф за выход в РПЛ. Нельзя собрать всех сильнейших на Западе и лишить клубы Востока возможности сыграть на высшем уровне.

— Вы сами работаете председателем совета директоров в «Олимпе-Долгопрудный». С какими проблемами сталкиваетесь в клубе ПФЛ?

— У нас в «Олимпе» трудностей нет, хотя проблемы с финансированием есть у многих клубов ПФЛ — даже у тех, кто решает задачу по выходу в ФНЛ. Зарабатывать в этой лиге практически невозможно. Если на клубы РПЛ деньги, в том числе и бюджетные, находятся, то уровень ПФЛ мало кому интересен — большого выхлопа от участия в таких проектах нет из-за организационных проблем.

А ещё в ПФЛ огромные проблемы с инфраструктурой, нет достойных условий для проведения матчей. И как зрелище футбол второй лиги болельщикам неинтересен. Человек в выходной день скорее выберет поход в торговый центр или кино, чем на матч. В начале 2000-х матчи ПФЛ в среднем посещали 3 тысячи зрителей, в зоне Восток, где сейчас клубы умирают, — около 5. Сейчас посещаемость колеблется в районе тысячи человек. Нужно думать, как клубы могут зарабатывать, и качественно поднимать уровень футбольного продукта. Ведь ПФЛ – это география нашей страны, большее представительство субъектов, периферийных городов. Это и есть болельщики, которые переживают за сборную России. Мы должны с ними работать.

— ПФЛ совсем никому не нужна?

— Цифры говорят, что практически нет. Да, в «Алании» мы показывали неплохую посещаемость, но это скорее исключение из правила: болельщики соскучились по футболу, а все в клубе, от футболистов и до сотрудников административного штаба, проделали хорошую работу.

— Что думаете о проекте Лиги регионов, которая может заменить ПФЛ?

— Это пока только слухи. Надеюсь, что этот проект не будет реализован — ПФЛ нужно реформировать совсем в другом направлении. Во-первых, количество профессиональных клубов по слухам планируется сократить — а я уже выше объяснил, почему их нужно увеличивать. Во-вторых, предлагается создать студенческую лигу с региональной привязкой футболистов. Выходит, мы помещаем воспитанников нашего футбола в вакуум, где они будут вариться в «собственном соку» — так они лишаются возможности конкурировать друг с другом и переезжать в другие клубы. Тогда прогресс игроков приостановится окончательно. В-третьих, планируется ввести жёсткие возрастные ограничения. Тогда получится, что при переходе на взрослый уровень футболисты окажутся в тех же условиях, что и в академиях. В советское время, в 90-х и нулевых вторая лига всегда была сплавом опытных возрастных игроков и молодых талантов. Первые передавали опыт вторым, показывая высокий уровень мастерства и профессионализма. Именно такая комбинация — залог успешного развития игроков и футбола в лиге в целом.

Отдельно скажу, что ПФЛ должна остаться профессиональной лигой под эгидой РФС. Профессиональный статус даёт гарантии по оплате труда, что очень важно для футболистов. Иначе люди будут задумываться о выборе другой профессии с более стабильным доходом. К непрофессиональным клубам же практически невозможно предъявить требования по лицензированию. А мы знаем, что в нашей стране футбольные клубы часто не выплачивают долги, оказываются банкротами и исчезают.