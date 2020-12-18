«Спартак» сообщил Педро Роше дату, когда он должен вернуться в Россию
Нападающий «Спартака» Педро Роша в скором времени вернётся в расположения клуба в связи с истечением срока аренды во «Фламенго», рассчитанной до конца этого месяца.
Как сообщает Globo Esporte, московский клуб уведомил 26-летнего футболиста, что 12 января он должен быть в России, чтобы обсудить с представителями красно-белых своё будущее.
Педро перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
С начала 2020 года Роша выступает за «Фламенго» на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий провёл 5 матчей в бразильской Серии А и отдал 1 результативную передачу. В Кубке Либертадорес игрок на поле не выходил.
«Фламенго» не будет продлевать арендное соглашение с нападающим «Спартака» Педро Рошей
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