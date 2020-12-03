«Фламенго» не будет продлевать арендное соглашение с нападающим «Спартака» Педро Рошей

Нападающий «Спартака» Педро Роша после окончания арендного соглашения с «Фламенго» вернётся в московский клуб, сообщает UOL. В Бразилии не хотят продлевать арендное соглашение с 26-летним форвардом, поскольку клуб намерен сократить расходы и сохранить лидеров.



Напомним, московский клуб требует за 26-летнего футболиста € 6 млн. В Бразилии сомневаются, что Роша стоит таких денег.



Нападающий перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. С начала 2020 года Роша выступает за «Фламенго» на правах аренды. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.