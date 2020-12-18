«Такие ситуации не украшают РПЛ». Президент РФС — о скандальном матче «Сочи» — «Спартак»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию, которая произошла в скандальном матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0).



«Расследование по матчу «Сочи» — «Спартак» ещё не завершено, и я не могу сказать, что на данный момент я знаком со всеми деталями произошедшего. КДК соберётся на следующей неделе и даст оценку как жестам главного тренера, так и действиям тренерского штаба «Сочи». Я бы хотел воздержаться от каких-либо комментариев, но подобные ситуации не украшают нашу лигу. Не знаю, кто прав, кто виноват, но имеем не самую лучшую репутационную историю для нашей лиги и клубов», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.