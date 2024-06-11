Роман Шаронов рассказал, какой европейский чемпионат подошёл бы Хвиче Кварацхелии

Бывший игрок «Рубина» Роман Шаронов ответил на вопрос, стоит ли вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии переходить в «ПСЖ».

Ранее в СМИ появилась информация, что парижский клуб серьёзно интересуется грузинским футболистом.

«Тяжёлый вопрос. Я рад, что Хвича попал к Спалетти, системному тренеру. В этой системности Хвича раскрыл свои лучшие качества и спрогрессировал как игрок. Дальше я хочу, чтобы у него получилась карьера как можно лучше. Потому что Хвича на сто процентов предан футболу и сейчас футбол раскрывается для него в новых красках.

Какой чемпионат ему больше подходит? Англия. Интенсивность. Он там как игрок прокачал бы себя лучше всего. Но, опять же, определённые команды, не все», — приводит слова Шаронова «Татар-информ».

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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