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Виталий Кафанов ответил на вопрос о желании поработать главным тренером

Виталий Кафанов ответил на вопрос о желании поработать главным тренером
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, было ли у него желание стать главным тренером.

«Когда работал с Курбаном Бердыевым, нет. Чётко понимал: мне интересны прежде всего вратари. Когда пришёл к Валерию Карпину — тоже нет. Но благодаря этим двум специалистам я увидел два абсолютно противоположных взгляда на футбол, два стиля. Один — это хорошо организованная оборона, второй — атака, моментами в ущерб обороне.Если бы можно было сложить из этих двух тренеров одного человека, найти нужный баланс между обороной и атакой, это была бы сумасшедшая команда.

Как раз тогда, помню, порой думал: если вдруг окажусь без работы и мне предложат команду, с которой я мог бы позаниматься, не форсируя результат, было бы интересно попробовать», — приводит слова Кафанова RT.

За свою тренерскую карьеру Кафанов поработал тренером вратарей в «Кристале», сборной Казахстана, «Рубине», «Ростове» и сборной России.

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