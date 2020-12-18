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«Локомотив» не будет проводить собрание совета директоров в этом году

«Локомотив» не будет проводить собрание совета директоров в этом году
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что до конца 2020 года не будет проводиться собрание совета директоров.

«В этом году совет директоров «Локомотива» собираться не будет. Планируем собраться в новом году», — цитирует Мещерякова Sport24.

Ранее стало известно, что главный тренер «железнодорожников» Марко Николич не планирует подавать в отставку после серии неудачных результатов. Об этом он сообщил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла «Химкам» — 2:3. В последних 10 матчах во всех турнирах «Локомотив» одержал всего две победы. 13 декабря московский клуб потерпел разгром в матче с «Краснодаром» — 0:5. Чемпионат России возобновится в конце февраля.

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