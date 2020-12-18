«Локомотив» не будет проводить собрание совета директоров в этом году

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что до конца 2020 года не будет проводиться собрание совета директоров.

«В этом году совет директоров «Локомотива» собираться не будет. Планируем собраться в новом году», — цитирует Мещерякова Sport24.

Ранее стало известно, что главный тренер «железнодорожников» Марко Николич не планирует подавать в отставку после серии неудачных результатов. Об этом он сообщил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла «Химкам» — 2:3. В последних 10 матчах во всех турнирах «Локомотив» одержал всего две победы. 13 декабря московский клуб потерпел разгром в матче с «Краснодаром» — 0:5. Чемпионат России возобновится в конце февраля.