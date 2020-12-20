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Тюрам извинился за плевок в лицо соперника

Тюрам извинился за плевок в лицо соперника
Футбол / Германия 0

Сын знаменитого французского защитника Лилиана Тюрама Маркус, выступающий за «Боруссию» М на своей странице в «Твиттере» принёс извинение за инцидент, в ходе которого во время ссоры с игроком «Хоффенхайма», Стефаном Пошем, он совершил плевок ему в лицо.

Фото можно посмотреть в "Твиттере" Тюрама.

«Сегодня случилось нечто такое, что совсем не в моём характере, и что никогда не должно было произойти. Я неправильно отреагировал на действия соперника. Это произошло случайно, а не намеренно. Я приношу извинения всем: Стефану Пошу, соперникам, партнерам по команде, семье и всем тем, кто стал свидетелем моей реакции. Конечно, я приму любые последствия своего поступка», — написал Тюрам.

Ранее свои извинения за действия Маркуса принёс главный тренер «Боруссии» М Марко Розе.

Главный тренер Боруссии» М извинился за плевок Тюрама
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