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Экс-игрок сборной Египта рассказал, что Салах несчастлив в «Ливерпуле»

Экс-игрок сборной Египта рассказал, что Салах несчастлив в «Ливерпуле»
Футбол / Англия 0
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Бывший футболист сборной Египта Мохамед Абутрика поделился мнением о выступлении за «Ливерпуль» своего 28-летнего соотечественника Мохамеда Салаха.

«Я позвонил Салаху по поводу его ситуации в «Ливерпуле», он расстроен, но это никогда не повлияет на его игру на поле. Я знаю, что Мохамеду не нравится в «Ливерпуле», он рассказал мне причины, по которым он несчастен, но я не могу говорить об этом публично. Одна из причин, расстроивших Салаха, заключалась в том, что он не был капитаном в матче с «Мидтьюлланном».

Если бы Мохамед был игроком «Реала» или «Барселоны» и играл бы на том же уровне, что и «Ливерпуль», он бы выиграл Золотой мяч.

На мой взгляд, Ливерпуль рассматривает возможность продажи Салаха в экономических целях. Я не имею никакого влияния на решения Салаха, он мой друг и брат, он достаточно умён, чтобы знать, что для него лучше», — цитирует Абутрику Goal.

В текущем сезоне Мохамед Салах принял участие в 21 встрече за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись 16 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

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