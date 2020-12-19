Салах разочарован решением Клоппа назначить капитаном Трента в матче с «Мидтьюлланном»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах разочарован решением главного тренера команды Юргена Клоппа назначить капитаном защитника Трента Александер-Арнольда в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1).

«Честно говоря, я был очень разочарован. Я ожидал, что буду капитаном в этом матче, но это решение тренера, поэтому я его принимаю», — цитирует Салаха LFCTransferRoom со ссылкой на Diario AS.

«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе (13 очков в шести встречах). В плей-офф подопечные Клоппа сыграют с «РБ Лейпциг». Мерсисайдцы, набрав в 14 турах 31 очко, являются также лидерами в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» — действующий чемпион Англии.