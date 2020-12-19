Салах разочарован решением Клоппа назначить капитаном Трента в матче с «Мидтьюлланном»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах разочарован решением главного тренера команды Юргена Клоппа назначить капитаном защитника Трента Александер-Арнольда в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1).
«Честно говоря, я был очень разочарован. Я ожидал, что буду капитаном в этом матче, но это решение тренера, поэтому я его принимаю», — цитирует Салаха LFCTransferRoom со ссылкой на Diario AS.
«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе (13 очков в шести встречах). В плей-офф подопечные Клоппа сыграют с «РБ Лейпциг». Мерсисайдцы, набрав в 14 турах 31 очко, являются также лидерами в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» — действующий чемпион Англии.
Клопп отреагировал на недовольство Мане ранней заменой в матче с «Кристал Пэлас»
Рекомендуем вам
- 20 декабря 2020
-
00:27
-
00:24
-
00:09
- 19 декабря 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:43
-
23:29
-
23:22
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
22:40
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:15
-
21:52
-
21:30
-
21:12
-
21:08
-
21:04
-
21:03
-
20:54
-
20:39
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:29
-
19:27
-
19:18
-
19:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам