«Вулверхэмптон» предпримет попытку заполучить Ориги в январе
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги вызвал интерес «Вулверхэмптона», сообщает Calciomercato со ссылкой на британские СМИ.
По информации источника, «волки» нацелились на приобретение форварда в зимнее трансферное окно. Один из приоритетных вариантов — 25-летний бельгийский форвард мерсисайдцев. Ориги борется за игровое время на «Энфилде» в нынешнем сезоне на фоне жёсткой конкуренции с Мохамедом Салахом, Садио Мане, Роберто Фирмино, Диого Жотой и Такуми Минамино.
В июле 2019 года Дивок Ориги продлил контракт с «Ливерпулем» на пять лет. В нынешнем сезоне бельгиец провёл семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 31 очком в активе.
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