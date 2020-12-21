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«Вулверхэмптон» предпримет попытку заполучить Ориги в январе

«Вулверхэмптон» предпримет попытку заполучить Ориги в январе
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги вызвал интерес «Вулверхэмптона», сообщает Calciomercato со ссылкой на британские СМИ.

По информации источника, «волки» нацелились на приобретение форварда в зимнее трансферное окно. Один из приоритетных вариантов — 25-летний бельгийский форвард мерсисайдцев. Ориги борется за игровое время на «Энфилде» в нынешнем сезоне на фоне жёсткой конкуренции с Мохамедом Салахом, Садио Мане, Роберто Фирмино, Диого Жотой и Такуми Минамино.

В июле 2019 года Дивок Ориги продлил контракт с «Ливерпулем» на пять лет. В нынешнем сезоне бельгиец провёл семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 31 очком в активе.

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