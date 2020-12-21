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Бородин: обвинения Тедеско в мой адрес должны рассмотреть. Остался неприятный осадок

Бородин: обвинения Тедеско в мой адрес должны рассмотреть. Остался неприятный осадок
Футбол / РПЛ 0
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Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета назначить ему штраф в размере 50 тыс. рублей. из-за конфликта с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ.

«С решением КДК согласен, всё справедливо. Очень расстроило отсутствие на двух заседаниях Доменико Тедеско, пояснения юристов „Спартака“ не всегда были ясны. Мы же в свою очередь были на обоих заседаниях. Во время первого была предыгровая тренировка, второе состоялось сегодня, когда все уже должны были разъехаться по отпускам. Считаю, комитет по этике должен рассмотреть обвинения в расизме в мой адрес, случилось это уже после матча. Самый неприятный осадок остался именно после этой ситуации», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В «Сочи» отреагировали на штраф тренеру вратарей Бородину после матча со «Спартаком»
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