Бородин: обвинения Тедеско в мой адрес должны рассмотреть. Остался неприятный осадок

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета назначить ему штраф в размере 50 тыс. рублей. из-за конфликта с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ.

«С решением КДК согласен, всё справедливо. Очень расстроило отсутствие на двух заседаниях Доменико Тедеско, пояснения юристов „Спартака“ не всегда были ясны. Мы же в свою очередь были на обоих заседаниях. Во время первого была предыгровая тренировка, второе состоялось сегодня, когда все уже должны были разъехаться по отпускам. Считаю, комитет по этике должен рассмотреть обвинения в расизме в мой адрес, случилось это уже после матча. Самый неприятный осадок остался именно после этой ситуации», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.