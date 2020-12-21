В РФС отреагировали на появление видео с арбитрами, которые пьют водку перед матчем РПЛ

Служба коммуникаций РФС прокомментировала появившееся видео, на котором арбитры из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» (1:1) пьют водку в ресторане в Саранске.

Ранее сообщалось, что арбитры, находясь в командировке, употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19:50 по местному времени. То есть они пили водку менее чем за сутки до начала матча, на котором им предстояло работать.

«Проведём проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов», — сказали в Службе коммуникаций РФС «Чемпионату».

Также ранее стало известно, что арбитр Игорь Панин будет отстранён. Он был замечен после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) в ресторане одного из отелей Сочи в компании сотрудников южан. Они вместе употребляли алкогольные напитки.

В РФС посчитали такое поведение арбитра неприемлемым. Сам судья не признал вины.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».