В РФС отреагировали на появление видео с арбитрами, которые пьют водку перед матчем РПЛ

Служба коммуникаций РФС прокомментировала появившееся видео, на котором арбитры из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» (1:1) пьют водку в ресторане в Саранске.
Ранее сообщалось, что арбитры, находясь в командировке, употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19:50 по местному времени. То есть они пили водку менее чем за сутки до начала матча, на котором им предстояло работать.
«Проведём проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов», — сказали в Службе коммуникаций РФС «Чемпионату».
Также ранее стало известно, что арбитр Игорь Панин будет отстранён. Он был замечен после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) в ресторане одного из отелей Сочи в компании сотрудников южан. Они вместе употребляли алкогольные напитки.
В РФС посчитали такое поведение арбитра неприемлемым. Сам судья не признал вины.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 21 декабря 2020
-
20:24
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:12
-
19:05
-
19:03
-
18:52
-
18:50
-
18:42
-
18:29
-
18:23
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:34
-
17:30
-
17:25
-
16:57
-
16:52
-
16:50«Сочи» контактировал с Шамилем Газизовым Эксклюзив
-
16:42
-
16:19
-
15:59
-
15:33
-
15:32
-
15:27
-
15:24
-
15:15