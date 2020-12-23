«Спартак» в 2,5 раза превзошёл «Зенит» по взаимодействиям с пользователями в соцсетях

Московский «Сапартак» стал лидером среди российских клубов по взаимодействию с пользователями в социальных сетях в ноябре 2020 года, сообщает Deportes & Finanzas. По данным источника, в прошлом месяце у пользователей было 4,99 млн взаимодействий с клубными соцсетями. В статистику попали взаимодействия в «Инстаграме», «Твиттере», «Фейсбуке», YouTube и TikTok.

Второе место в рейтинге занял «Зенит». У клуба из Санкт-Петербурга было 2,02 млн взаимодействий. Тройку лучших замкнул ЦСКА (1,78 млн).

Запись можно посмотреть в «твиттере» Deportes & Finanzas.

В РПЛ завершилась первая часть сезона. «Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу. Второе место занимает ЦСКА (37), тройку лучших замыкает «Спартак» (35).