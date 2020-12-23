Артета: у нас был хороший момент в контратаке, но затем «Сити» забил из офсайда

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал крупное поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:4).

«Соперник такого уровня наказывает тебя. У нас был хороший момент в контратаке, но затем они забили из офсайда, и в итоге мы снова проиграли. Сложно принять такое, учитывая, как проходила игра. Такой соперник, если дарить ему голы, делает победу для тебя невозможной. В каждом матче происходят очень странные вещи, и они всё усложняют.

Нам нужно перевернуть игру. Нет никаких сомнений, что следующие матчи решат наш сезон. Если основываться на том, что мы показали сегодня в игре с серьёзным соперником, в моей команде есть бойцы», – заявил Артета Sky Sports.

Ранее стало известно, что «Арсенал» выделит Артете деньги на трансферы в январе, а руководство клуба по-прежнему поддерживает испанского специалиста.