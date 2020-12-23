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Андреа Пирло отреагировал на решение провести матч «Ювентус» — «Наполи»

Андреа Пирло отреагировал на решение провести матч «Ювентус» — «Наполи»
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал решение Олимпийского комитета Италии отменить техническое поражение «Наполи» в матче 4-го тура Серии А со «старой синьорой» и провести встречу.

Напомним, команды должны были сыграть 4 октября. «Наполи» не явился на матч, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе.

«Мы проведём этот матч, никаких проблем. Мне обиднее за те команды, которые поехали и из-за коронавируса сыграли без куда большего количества футболистов. В любом случае они повели себя честно, выйдя на поле.

Не буду рассуждать на тему того, насколько постановление было правильным, но это не выглядело честным по отношению к другим командам, игравшим в гораздо более трудных ситуациях», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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