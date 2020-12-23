Андреа Пирло отреагировал на решение провести матч «Ювентус» — «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал решение Олимпийского комитета Италии отменить техническое поражение «Наполи» в матче 4-го тура Серии А со «старой синьорой» и провести встречу.



Напомним, команды должны были сыграть 4 октября. «Наполи» не явился на матч, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе.



«Мы проведём этот матч, никаких проблем. Мне обиднее за те команды, которые поехали и из-за коронавируса сыграли без куда большего количества футболистов. В любом случае они повели себя честно, выйдя на поле.



Не буду рассуждать на тему того, насколько постановление было правильным, но это не выглядело честным по отношению к другим командам, игравшим в гораздо более трудных ситуациях», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Спортивный директор «Ювентуса»: матч с «Наполи»? Мы будем на поле в нужное время