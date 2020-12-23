«Реал» — «Гранада»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Сегодня, 23 декабря, состоится матч «Реал» — «Гранада». Встреча 15-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало матча — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Гранада».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Ему будут помогать ассистенты Рауль Кабаньеро и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Альваро Варон Асеитон.
Мадридский «Реал» в 14 матчах набрал 29 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (21) занимает седьмое место, команда провела 13 матчей. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32), который также сыграл 13 встреч.
Рекомендуем вам
- 23 декабря 2020
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
18:57
-
18:50
-
18:27
-
18:14
-
18:11
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:22
-
17:15
-
17:06
-
16:53
-
16:43
-
16:43
-
16:26
-
16:15
-
16:06
-
16:03
-
15:38
-
15:32
-
15:19
-
15:10
-
14:57
-
14:47
-
14:24
-
14:08
-
14:02
-
13:41
-
13:40
-
13:21
-
13:13
-
12:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам