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«Реал» — «Гранада»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

«Реал» — «Гранада»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Футбол / Испания 0

Сегодня, 23 декабря, состоится матч «Реал» — «Гранада». Встреча 15-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало матча — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Гранада».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Ему будут помогать ассистенты Рауль Кабаньеро и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Альваро Варон Асеитон.

Мадридский «Реал» в 14 матчах набрал 29 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (21) занимает седьмое место, команда провела 13 матчей. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32), который также сыграл 13 встреч.

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