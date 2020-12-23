Гол Суареса не помог «Хетафе» обыграть «Сельту»

В матче 15-го тура испанской Примеры «Хетафе» сыграл вничью с «Сельтой». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:1.

На 7-й минуте встречи счёт открыл уругвайский защитник «Хетафе» Дамиан Суарес. Спустя 10 минут форвард «Сельты» Яго Аспас, реализовав пенальти, восстановил равновесие.

«Сельта» продлила серию без поражений до пяти матчей. Команда из Виго набрала 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (17) — на 11-м месте.