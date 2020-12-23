Новый глава совета директоров «Локомотива» поблагодарил Кикнадзе и Мещерякова

Новый глава совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник поблагодарил за работу Анатолия Мещерякова, чей пост он занял, а также экс-гендиректора клуба Василия Кикнадзе.
«Благодарим за проделанную работу бывших коллег по совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова «Локомотивом» было выиграно множество титулов, он покинул совет в связи с переходом на новую работу. Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения академии в Перово», — приводит слова Плутника пресс-служба «Локомотива».
Пресс-служба «Локомотива» сегодня, 23 декабря, сообщила об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова с должностей.
- 23 декабря 2020
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