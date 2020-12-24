Тьяго Алькантара не поможет «Ливерпулю» в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии вернувшихся к тренировкам после травм полузащитников Тьяго Алькантары, Шердана Шакири и Джеймса Милнера в преддверии матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион».



«Тьяго сделал первые шаги к возвращению к командным тренировкам, но он ещё не полностью готов. После такого длительного периода мы не можем торопиться. Остальные парни ближе. Шак здорово занимался, Милли провёл полную тренировку. У нас есть ещё два дня, чтобы принять решение», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Матч «Ливерпуль» — «Вест Бромвич» состоится 27 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



«Ливерпуль», набрав 31 очко, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Бромвич» (7) — 19-й.

«Ливерпуль» нужно дисквалифицировать! Такая реализация – это бесчеловечно Матч, который войдёт в историю сразу по нескольким причинам.