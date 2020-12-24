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Тьяго Алькантара не поможет «Ливерпулю» в матче с «Вест Бромвичем»

Тьяго Алькантара не поможет «Ливерпулю» в матче с «Вест Бромвичем»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии вернувшихся к тренировкам после травм полузащитников Тьяго Алькантары, Шердана Шакири и Джеймса Милнера в преддверии матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион».

«Тьяго сделал первые шаги к возвращению к командным тренировкам, но он ещё не полностью готов. После такого длительного периода мы не можем торопиться. Остальные парни ближе. Шак здорово занимался, Милли провёл полную тренировку. У нас есть ещё два дня, чтобы принять решение», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Матч «Ливерпуль» — «Вест Бромвич» состоится 27 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Ливерпуль», набрав 31 очко, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Бромвич» (7) — 19-й.

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