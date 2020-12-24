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Аршавин рассказал, почему «Зенит» не смог купить братьев Миранчуков

Аршавин рассказал, почему «Зенит» не смог купить братьев Миранчуков
Футбол / РПЛ 0

Директор департамента «Зенита» по развитию молодёжного футбола Андрей Аршавин высказался о том, почему петербургская команда не формирует состав на перспективу.

«Зенит» — взрослая команда. Если будут молодые ребята, тогда и стратегия поменяется. Но пока нет фундамента. Или очень за дорого купить. Что, Зенит» не хотел Миранчуков? Конечно, хотел. Они молодые, талантливые. Но, насколько я знаю, они не захотели в «Зенит». Или продавать их не захотели. Убедить? За 100 миллионов можно всех убедить. Здесь же тоже вопрос цены. Если одного купишь за 100, другой будет 200 и так далее", — сказал Аршавин в видео на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.

Полузащитник Алексей Миранчук сейчас выступает за «Аталанту». Его брат, хавбек Антон Миранчук, остался игроком «Локомотива».

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