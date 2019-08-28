Миранчук в «Зените». Это реально?

«Зенит» продолжает изучать возможность приобретения полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука. Эту информацию подтвердил генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе. «Скажу, что со стороны «Зенита» есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду. Отступные за игрока? То, что прописано в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой», – сказал руководитель «железнодорожников» «Рейтингу Букмекеров».
Что предлагает «Зенит» и какова позиция «Локомотива»?
Как утверждает «РБК Спорт», чемпион России предложил за Миранчука чуть более 20 млн евро, однако «Локомотив» отказался продавать полузащитника. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 15 млн евро, а его контракт с «железнодорожниками» действует до лета 2021 года.
Ранее Кикнадзе обозначил позицию «Локомотива» в отношении Алексея и его брата Антона: «У нас нет задачи сохранить Миранчуков в команде. Есть задача развития ребят. Игроки и клуб заинтересованы в том, чтобы если Миранчуки и уходили, то в серьёзные, большие клубы. Уже сейчас есть несколько предложений, но пока давайте отыграем Лигу чемпионов», – сказал генеральный директор.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, напротив, выразил мнение, что клуб должен сделать всё возможное и невозможное, чтобы сохранить братьев на как можно более долгий срок. По мнению Сёмина, вокруг Миранчуков должна строиться команда.
Чего хочет сам Алексей Миранчук?
Миранчук не заинтересован в переходе из «Локомотива» в другой российский клуб. Алексей надеется удачно выступить осенью в Лиге чемпионов и продолжить карьеру в сильной команде из топового европейского чемпионата. Об этом сам полузащитник рассказывал в июле на канале «КраСава» в YouTube:
— «Зенит» или «Спартак»? Да нет. Зачем? Что должно случиться, чтобы я из «Локомотива» перешёл куда-то туда? Ну сами представьте… Конечно, хотелось бы себя попробовать в Европе. Если останусь, потом просто буду жалеть. Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости, другой футбол. Я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб.
Петербургский клуб давно ведёт Алексея?
Не секрет, что это уже не первая попытка «Зенита» заполучить полузащитника «Локомотива». В петербургском клубе рассматривают кандидатуру Алексея уже как минимум на протяжении двух лет. В марте 2018-го тогдашний президент «железнодорожников» Илья Геркус рассказал о ситуации с Миранчуком в интервью для «Чемпионата»:
— «Зенит» знает о существовании Миранчука, динамике, следит за ним. Мы тоже примерно знаем, кто и как в «Зените» играет. На уровне общего знания. Конечно, они понимают, что возможно в этой ситуации, а что невозможно. Хотел бы «Зенит» при определённых обстоятельствах его приобрести? Думаю, да, безусловно.
Особенно, если бы мы сказали: «Ребята, без проблем». «Зенит» должен прийти с предложением, которое должно нас переубедить. Они должны предвидеть наши аргументы и контраргументы. Переводя на обычный язык, это должна быть безумная цифра. Думаю, поэтому они и не идут – не готовы платить столько.
Зачем «Зениту» вообще нужен Миранчук?
В группе атаки у петербургской команды есть Малком, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Сердар Азмун и другие игроки высокого по меркам РПЛ уровня. Поэтому возникает логичный вопрос, зачем сине-бело-голубым вообще нужен Миранчук. Очевидно, причина в лимите на легионеров. Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта объяснял в интервью для «Чемпионата» трансферные задачи петербургского клуба:
— Естественно, изменение лимита окажет своё влияние на нашу работу. Тем более новые правила вступят в силу уже через год. Мы должны сократить количество иностранцев. Перед «Зенитом» будет стоять задача сделать акцент на российский рынок.
Миранчук – возможно, самый креативный российский полузащитник на сегодняшний день. «Зениту» точно не помешает игрок с теми качествами, которыми обладает Алексей. Это подтвердили последние матчи команды Сергея Семака: в отсутствие Друсси и Малкома чемпион не смог забить.
Откуда у «Зенита» деньги на дорогой трансфер после покупки Малкома?
Нынешним летом чемпион России сделал свою самую дорогую покупку за семь лет, приобретя Малкома у «Барселоны» за 40 млн евро. После этого трансфера генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вынужден был комментировать для СМИ ситуацию с соблюдением клубом финансового фэйр-плей. Медведев объяснил, что сине-бело-голубые договорились с «Барселоной» разбить выплаты по трансферу на несколько лет, поэтому никаких проблем с фэйр-плей нет.
— Мы действуем не в строгом, а в строжайшем соблюдении принципа фэйр-плей. Более того, у нас есть ещё возможность сделать приобретения, – заметил генеральный директор «Зенита».
До закрытия летнего трансферного окна чемпион России собирается купить нового центрального защитника. Но не исключено, что появится и полузащитник.
- 28 августа 2019
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