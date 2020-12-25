Димитар Бербатов: «Арсенал» находится в беде, но Артета может всё исправить

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поддержал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету, несмотря на неудачный старт сезона. «Арсенал» не побеждает с 1 ноября, когда лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0). «Арсенал» занимает лишь 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
«Арсенал» действительно находится в беде, но я по-прежнему думаю, что Микель Артета может всё исправить. На прошлой неделе я говорил, что Артете нужно дать больше времени. И с тех пор команда потерпела ещё два поражения. Но давайте признаем, что матчи были тяжёлыми — с «Эвертоном» в АПЛ и с «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги.
«Канониры» показывают, что готовы бороться, но пока команда находится совсем не на том уровне, который от неё ждут. Артета — молодой тренер. Можно сказать, что ему повезло оказаться в «Арсенале». Я поддерживаю подобные назначения, понимая, как трудно молодому тренеру получить такой шанс. Артета пришёл в «Арсенал» в сложный период, он заслуживает больше времени», — цитирует Бербатова talkSPORT со ссылкой на Betfair.
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