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Сульшер: Марсьяль становится всё лучше и лучше

Сульшер: Марсьяль становится всё лучше и лучше
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии нападающего манкунианцев Антони Марсьяля.

«Антони в последнее время многое дал команде, отдавая голевые передачи, забивая голы и становясь важным игроком основы. Он набирает форму. Думаю, в матче с «Лидсом» он это показал. Его статистика в той игре становится его новой нормой. Это то, что я хочу видеть от него.

Возможно, Марсьяль был менее уверенным в себе после удаления в матче с «Тоттенхэмом» в начале октября. Но сейчас Антони становится всё лучше и лучше. Когда мы сможем использовать Мейсона Гринвуда, Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля, набравших идеальные кондиции, мы станем большей угрозой для соперников», – приводит слова норвежца официальный сайт «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед», набрав в 13 турах 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «Лестер Сити» (27) и «Ливерпулю» (31).

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